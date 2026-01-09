Kadriye Bayraktar'dan Yeni Tezhip Sergisi - Son Dakika
Kadriye Bayraktar'dan Yeni Tezhip Sergisi

09.01.2026 23:22
Kadriye Bayraktar'ın 'Baktığın Kadar Varsın' sergisi 20 Ocak'ta Dolmabahçe'de açılacak.

Tezhip sanatçısı Kadriye Bayraktar'ın sanat hayatının 19. yılına özel hazırladığı "Baktığın Kadar Varsın" adlı sergi, 20 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açılacak sergide, Bayraktar'ın geleneksel tezhip tekniğiyle ürettiği 11 eser yer alacak.

Sanatçı, yılların birikimiyle tezhip sanatını güncel evrensel dile taşıyarak, hem geleneğe saygı göstermeyi hem de yeni bir sanat anlayışı ortaya koymayı amaçlıyor.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergideki eserlerinde, 16. yüzyıl tezhip anlayışını benimseyen sanatçı, geleneksel motifleri özgün kompozisyonlarla birleştiriyor.

Sergi, 9 Şubat'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

