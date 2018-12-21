Kafalar Karışık" Oyuncuları Samsun'da
1 saat önce
"Kafalar Karışık" adlı filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Samsun'da sinemaseverlerle bir araya gelecek.
"Kafalar Karışık" adlı filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt
, Bilal Hancı
ve Fatih Yasin
, Samsun
'da sinemaseverlerle bir araya gelecek.
Vizyona girdiği günden itibaren en çok izlenenler arasında yer alan aksiyon ve komedinin buluştuğu "Kafalar Karışık" adlı filmin oyunculu özel gösterimi yarın Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM) yapılacak. Evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini konu alan filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Piazza'daki Cinemaximum
Salonunda yarın saat 13.30'da Samsunlu sinemaseverlerle buluşacak. Sosyal medyada 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin ünlü fenomenleri Samsunlu sevenleriyle film öncesi sohbet edecek.
Yönetmenliğini Yücel Yolcu'nun yaptığı filmde, Metin Akpınar
, Perihan Savaş
, Cihan Ünal
, Güven Kıraç
, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı
, Erhan Yazıcıoğlu
ve Selahattin Taşdöğen
gibi usta isimler de rol alıyor. - SAMSUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
Bariyerin Üzerinden Uçan Otomobilin, Tünelin En Yüksek Noktasına Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı