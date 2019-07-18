Kaftancıoğlu'nun davasında mütalaa

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Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı

Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu