KAGİDER'in Sosyal Etki Raporu Açıklandı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik yürüttüğü projelerin sosyal etkisini ortaya koyan "Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Kalitatif Araştırma Raporu"nun sonuçlarını açıkladı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de kadın girişimciliğini desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 2020-2025 dönemini kapsayan faaliyetlerinin sosyal etkisini ölçümlediği "Yatırımın Sosyal Getirisi Etki ve Kalitatif Araştırma Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Dünyada en yaygın kullanılan etki analizi çerçevesi olan Yatırımın Sosyal Getirisi yöntemiyle hazırlanan araştırma sonuçlarına göre, KAGİDER'in 2020–2025 dönemindeki projelerinde yapılan her 1 liralık yatırım, paydaşlar için 4,80 lira değerinde sosyal fayda oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, KAGİDER ile bugüne kadar yol arkadaşlığı yapan tüm paydaşlarına teşekkür ederek toplumsal fayda sağlamayı birlikte başardıklarını ifade etti.

Bezircioğlu, gerçekleştirdikleri araştırma raporunun geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, "Bu rapor, KAGİDER projelerine yapılan her 1 liralık yatırımın, ortalama 4,80 lira sosyal değer yarattığını ortaya koydu. Bu da toplumsal fayda üretme kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlarken kadınların hayatındaki o cesaret ve aidiyet duygusunu görmek bizler için en büyük başarı ödülüdür. Çarpan etkimizi Anadolu'nun her köşesine yayarak büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular doğrultusunda KAGİDER'in gelecek dönem stratejik önceliklerini değerlendiren Bezircioğlu, çalışmanın yalnızca etkiyi ölçen bir analiz değil, aynı zamanda derneğin güçlü yönleriyle birlikte gelişim alanlarını da bütüncül ve samimi bir biçimde ortaya koyan stratejik bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Bezircioğlu, raporla birlikte gelecek yol haritasını da şekillendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Anadolu odaklı kapsayıcı stratejilere ağırlık vermeyi, kurumsal hafızayı dijital bir kütüphane aracılığıyla arşivleyerek bilginin sürdürülebilirliğini sağlamayı, farklı iş alanlarında kadın girişimciliğine alan açmayı ve teknoloji-yapay zeka odaklı içeriklerle kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda kamu-özel sektör iştiraklere ve tüm paydaşlara kapımız açıktır."

Araştırma sonuçlarının KAGİDER'in gelecek döneme ilişkin stratejik yönelimini de net biçimde şekillendirdiğini belirten Bezircioğlu, daha kapsayıcı bir iletişim dilini merkeze alacaklarını, Anadolu odaklı stratejileri derinleştireceklerini ve mikro topluluklar üzerinden etkileşimi süreklilik kazanacak şekilde yapılandıracaklarını ve düzenli geri bildirim ve takip mekanizmalarıyla projelerin sahadaki etkisini daha yakından izlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bezircioğlu, kurumsal hafızanın korunması, bilginin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stratejik yetenek yönetiminin gelecek dönemin temel yapı taşları arasında yer aldığını vurgulayarak, bu sistematik yaklaşımın KAGİDER'in mevcut etki alanını genişletirken kadınların güçlenmesine yönelik daha kalıcı, yaygın ve ölçülebilir bir dönüşüm yaratacağına işaret etti.

"Kadınlarla kurulan temas girişimcilikte sıklıkla hissedilen yalnızlık hissini azalttı"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Gülin Yücel, rapordaki değerlendirmesinde, KAGİDER'in yarattığı etkinin sadece ekonomik verilerle sınırlı kalmadığını KAGİDER Etkisi'nin paydaşların hayatında üç ana başlıkta derinleştiğini ifade etti.

Kadın girişimcilerin iş süreçlerini daha bilinçli yönetmeye ve stratejik düşünmeye başladığını aktaran Yücel, şöyle devam etti:

"KAGİDER'den alınan destek ve eğitimler girişimciler için bir onay ve güven kaynağı haline geldi. Sosyal değişim, benzer süreçlerden geçen kadınlarla kurulan temas, girişimcilikte sıklıkla hissedilen yalnızlık hissini azalttı. KAGİDER ile ilişkili olmak, hem bireysel hem kurumsal düzeyde prestij ve itibar artışı sağladı. Duygusal değişim, derneğin dokunduğu kadınlarda özgüven ve cesaret artarken, 'ben de yapabilirim' inancı en belirgin dönüşüm olarak öne çıktı."

Araştırmanın, KAGİDER'in farklı paydaş grupları üzerindeki özgün etkilerini de kanıtladığını aktaran Yücel, "Genç Kadınlar, 'Geleceğin Kadın Liderleri (GKL)' gibi projelerle gençlerde 'Sen yeterlisin' farkındalığı oluşturuldu ve iş dünyasına dair özgüven kazandırıldı. Girişimci Kadınlar, özellikle Anadolu'dan katılan kadınlarda vizyon genişlemesi ve işlerini büyütme motivasyonu sağlandı. Kurumsal Partnerler, Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası alan şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları görünürlük kazanırken, kurum içi kültürün dönüşmesine katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, araştırmanın, KAGİDER'in dışarıdan bakıldığında güçlü, profesyonel ve yüksek itibara sahip bir sivil toplum markası olarak algılandığını ortaya koyduğunu belirterek, dernekle temas kuran paydaşlar açısından ise samimi, destekleyici ve güven veren bir topluluk deneyimi sunduğunu kaydetti.