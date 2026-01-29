Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devriildi

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, bir cezaevi nakil aracının İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devrilmesi sonucu araç içinde bulunan şoför, 12 mahkum, 6 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu. Olayda yaralanan 2 jandarma personelinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu araçtaki 19 kişi yaralandı. Olayın saat 15.35 sıralarında Kağıthane ilçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer kesiminde yaşandığı belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

"29.01.2026 Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."