Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Oto Tamirhanesinde Yangın

Kağıthane'de Oto Tamirhanesinde Yangın

3 saat önce

Kağıthane'de oto tamirhanesinde yangınİSTANBUL - Kağıthane'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kağıthane'de oto tamirhanesinde yangın

İSTANBUL - Kağıthane'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İş yeri içerisinde bulunan bir minibüs yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 23: 00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Başkır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında otomobil tamirhanesi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında içeride olan tüpler patlamaya başladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, iş yeri içerisinde bulunan tüpler dışarı çıkartıldı.
Binada kalanlar tahliye edildi
Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerindeki çıkan yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Yangın esnasında otomobil tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri içerisinde bulunan servis minibüsü de kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:00 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kağıthane, 3. Sayfa
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