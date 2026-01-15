Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü
15.01.2026 15:46
İstanbul Kağıthane'de park halindeki araca otomatik silahla saldırı düzenlendi, sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobile otomatik silahla saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlendi. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin altından çıkarılan parça dikkat çekti

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, araç altından çıkarılan bir parça ise dikkat çekti. Olay yeri ekipleri tarafından alınan parça incelenmek üzere götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların saldırıdan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlardan birisinin yüzünde kar maskesi olduğu görüldü.

Mahalle sakinlerinden Mikail Çakar, "Dükkandaydım, 11.30 sıralarında silah seslerini duydum. 25 yaşlarında bir çocuktu. Burada çocuğu silahla vurdular. 30'dan fazla kurşun sıktılar, sonra da kaçtılar" dedi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü
