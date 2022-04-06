Kağızman Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika
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Kağızman Belediyesinden bahar temizliği

06.04.2022 12:25
Kağızman Belediyesinden bahar temizliği

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri bahar temizliği başlattı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri bahar temizliği başlattı.

Kağızman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Temizliğe İstiklal Alanı'ndan başlayan ekipler, Kars ve Ali Ataman caddeleri ile bazı sokakları temizledi.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, çalışmaları yerinde inceleyerek, havaların ısınmasıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Yıldız, cadde ve kaldırımların tazyikli suyla yıkanıp dezenfekte edilmesi işleminin süreceğini sözlerine ekledi.

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Kağızman'da belediyeden bahar temizliği Kağızman'da belediyeden bahar temizliği

Kağızman, İtfaiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağızman Belediyesinden bahar temizliği - Son Dakika


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