Kahire'de Rixos Projesi Start Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahire'de Rixos Projesi Start Alıyor

Kahire\'de Rixos Projesi Start Alıyor
19.01.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ennismore, Kahire'de Rixos markasıyla yeni bir otel ve konaklama projesi başlatıyor.

LİFESTYLE otelcilik gruplarından Ennismore, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ilk şehir merkezli projesini Rixos markasıyla hayata geçirdiğini duyurdu. World Trade Center Cairo iş birliğiyle geliştirilen Rixos ve Rixos Living World Trade Center Cairo, 2027'den itibaren etaplar halinde açılacak. Kahire'nin merkezi iş bölgesinde yeni bir ticaret, konaklama ve yaşam odağı oluşturulması amaçlanıyor.

İmza töreni, Mısır Başbakanı Dr. Mostafa Madbouly'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Eng. Hassan El-Khatib, Latif Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Abdel Latif, Ennismore Eş CEO'su Gaurav Bhushan, Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım ve Rixos Hospitality Egypt Yönetim Kurulu Başkanı François Bauduin yer aldı. Anlaşma, World Trade Center Cairo Company Genel Müdürü Eng. Ramadan El-Wasaty Al-Arnaouty ile François Bauduin tarafından imzalandı.

Proje hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Rixos ve Rixos Living World Trade Center Cairo, iki kuleye yayılan yapısıyla Kahire'nin merkezi iş bölgesinde uzun vadeli bir kullanım modeli sunacak. Otel ve servisli rezidans fonksiyonlarını bir araya getiren proje, şehir merkezinde artan kurumsal ve uzun süreli konaklama talebine yanıt vermeyi hedefliyor. Toplamda 364 anahtar kapasiteye sahip olacak projede, 176 otel odası ve 188 servisli rezidans yer alacak. Güney Kule'nin 2027'de Rixos Living, Kuzey Kule'nin ise 2028'de Rixos oteli ve servisli daireler olarak açılması planlanıyor. Etaplı açılış modeli, yapının şehir ekonomisine kademeli ve sürdürülebilir şekilde entegre edilmesini amaçlıyor."

'KAHİRE'DE ŞEHİR OTELCİLİĞİNDE YENİ BİR STANDART OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Rixos ve Rixos Living World Trade Center Cairo, Ennismore'un şehir merkezli vizyonuyla birlikte Kahire'de yeni bir model ortaya koyuyor. Nil kıyısında, iş dünyasının merkezinde konumlanan bu proje; konaklama, yaşam ve sosyal alanları tek yapıda birleştiriyor. Rixos olarak, Kahire'de şehir otelciliğinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Güncel, Rixos, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'de Rixos Projesi Start Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:48:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kahire'de Rixos Projesi Start Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.