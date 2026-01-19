Kahire\'de Rixos Projesi Start Alıyor

LİFESTYLE otelcilik gruplarından Ennismore, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ilk şehir merkezli projesini Rixos markasıyla hayata geçirdiğini duyurdu. World Trade Center Cairo iş birliğiyle geliştirilen Rixos ve Rixos Living World Trade Center Cairo, 2027'den itibaren etaplar halinde açılacak. Kahire'nin merkezi iş bölgesinde yeni bir ticaret, konaklama ve yaşam odağı oluşturulması amaçlanıyor.

İmza töreni, Mısır Başbakanı Dr. Mostafa Madbouly'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Eng. Hassan El-Khatib, Latif Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Abdel Latif, Ennismore Eş CEO'su Gaurav Bhushan, Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım ve Rixos Hospitality Egypt Yönetim Kurulu Başkanı François Bauduin yer aldı. Anlaşma, World Trade Center Cairo Company Genel Müdürü Eng. Ramadan El-Wasaty Al-Arnaouty ile François Bauduin tarafından imzalandı.

Proje hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Rixos ve Rixos Living World Trade Center Cairo, iki kuleye yayılan yapısıyla Kahire'nin merkezi iş bölgesinde uzun vadeli bir kullanım modeli sunacak. Otel ve servisli rezidans fonksiyonlarını bir araya getiren proje, şehir merkezinde artan kurumsal ve uzun süreli konaklama talebine yanıt vermeyi hedefliyor. Toplamda 364 anahtar kapasiteye sahip olacak projede, 176 otel odası ve 188 servisli rezidans yer alacak. Güney Kule'nin 2027'de Rixos Living, Kuzey Kule'nin ise 2028'de Rixos oteli ve servisli daireler olarak açılması planlanıyor. Etaplı açılış modeli, yapının şehir ekonomisine kademeli ve sürdürülebilir şekilde entegre edilmesini amaçlıyor."

'KAHİRE'DE ŞEHİR OTELCİLİĞİNDE YENİ BİR STANDART OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Rixos ve Rixos Living World Trade Center Cairo, Ennismore'un şehir merkezli vizyonuyla birlikte Kahire'de yeni bir model ortaya koyuyor. Nil kıyısında, iş dünyasının merkezinde konumlanan bu proje; konaklama, yaşam ve sosyal alanları tek yapıda birleştiriyor. Rixos olarak, Kahire'de şehir otelciliğinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz."