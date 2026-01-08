Kahramanmaraş'ta 88 Araç Teslim Töreni - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 88 Araç Teslim Töreni

Kahramanmaraş'ta 88 Araç Teslim Töreni
08.01.2026 17:32
Kahramanmaraş'ta jandarma ve emniyete tahsis edilen 88 aracın teslim töreni yapıldı.

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 88 aracın teslim töreni yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, komutanlığın yerleşkesinde düzenlenen törende, tahsis edilen araçların kent genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin tesisi esnasında hizmet kalitesine katkı sağlayacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, valilik ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle envantere kazandırılan araçların sahadaki gücü artırdığını vurgulayan Gemalmaz, "Araçların her biri sahada daha hızlı reaksiyon, daha etkin denetim ve daha fazla görünür olarak güçlü caydırıcılık anlamına gelmektedir. Asayişten trafiğe, uyuşturucu ile mücadeleden organize suçlara kadar güvenlik faaliyetlerimizi çok daha etkin şekilde yürüteceğiz. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, araç bağışına destek olanlara plaket takdim edildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kamu ve kurum amirleri, oda temsilcileri, iş adamları ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

