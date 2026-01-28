Kahramanmaraş\'ta Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması gerçekleşti.
Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve ARMADAŞ ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
