Kahramanmaraş'ta Engelli ve Hamile Personel İdari İzinli

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve ağır kronik hastalığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahminlere göre il genelinde cuma günü kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, e-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel, kreşe devam eden çocuğu bulunan çalışan ebeveynlerden biri ile engelli çocuğu bulunan personelden biri aynı tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."