Kahramanmaraş'ta Hükümlüler Yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlüler yakalandı.Edinilen bilgilere göre; hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.T., nitelikli cinsel saldırı ve şantaj suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası bulunan A.Y. ve kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan İ.G. isimli hükümlüler gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ