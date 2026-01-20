Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.K, ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı
