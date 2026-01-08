Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Kaçakçılık Operasyonu
08.01.2026 12:31
3 şüpheli yakalandı, 5 bin paket kaçak sigara ve 20 cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sigara ve telefon kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 5 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 7 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 200 adet puro ve 20 adet cep telefonu ele geçirdi. Kaçakçılıklarla ilgili 3 şüpheli de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Cep Telefonu, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

