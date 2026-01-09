Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 11 kaçak cep telefonu, 7 bin 320 doldurulmuş kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 90 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?