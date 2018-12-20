Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kar Mesaisi

Kahramanmaraş'ta Kar Mesaisi

12 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Kar Mesaisi, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kış çalışmaları kapsamında yürütülen karla mücadele çalışmaları, başta Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolda ve Andırın, Elbistan, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde sürüyor.

İl merkezinde görülmeyen kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artırmasıyla karla kaplanan yolları açık tutmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:14 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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