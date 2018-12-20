Kahramanmaraş'ta Kar Mesaisi
12 saat önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kış çalışmaları kapsamında yürütülen karla mücadele çalışmaları, başta Yedikuyular Kayak Merkezi
ile Bertiz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolda ve Andırın
, Elbistan
, Göksun
ve Ekinözü
ilçelerinde sürüyor.
İl merkezinde görülmeyen kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artırmasıyla karla kaplanan yolları açık tutmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:14 Kaynak: İHA
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