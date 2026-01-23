Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
23.01.2026 17:42
Kahramanmaraş'ta etkili kar yağışı yolları kapattı, 317 kırsal mahalle yolundan 46'sı açıldı.

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, tır geçişlerine izin verilmeyen Göksun-Kahramanmaraş kara yolu trafiğe açıldı.

317 kırsal mahalle yolundan 46'sı ulaşıma açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan 317 kırsal mahalle yolundan 46'sının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin Dulkadiroğlu'nda 39, Onikişubat'ta 54, Afşin'de 29, Andırın'da 20, Çağlayancerit'te 2, Ekinözü'nde 12, Elbistan'da 30, Göksun'da 47, Nurhak'ta 9, Pazarcık'ta 14, Türkoğlu'nda 15 olmak üzere 271 kırsal mahallenin yolunu açmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pazarcık/Narlı-Gaziantep yolunun da ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
