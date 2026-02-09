Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 7 bin sentetik ecza, tabanca ve 7 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
