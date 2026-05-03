Kahramanmaraş'ta gök gürültü sağanak yagış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta gök gürültü sağanak yagış etkili oldu

Kahramanmaraş\'ta gök gürültü sağanak yagış etkili oldu
03.05.2026 17:01  Güncelleme: 17:02
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal bölgelerde ise yağışla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle yer yer küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı. Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar saçak ve otobüs duraklarının altına sığındı. Şehir merkezinin bazı bölgelerinde taşkınlar oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonra etkisini yitirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

