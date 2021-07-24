Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yürek burkan olay, gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile 3 çocuğunu kurtaran kişi yorgun düştükten sonra akıntıya kapılarak boğuldu.

Hacınınoğlu Mahallesi'nde D.B. (31) ile çocukları V.B, (11) D.B. (8) ve A.B. (7) serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocuklarını gören akrabaları Sedat Deveci (42) suya atlayarak önce çocukları daha sonra da babalarını kurtardı. 15 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA SUDAN ÇIKARILDI AMA KURTARILAMADI Yorgun düşen Deveci, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrasında sudan çıkarılan Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kahreden ölüm! Babayı ve 3 çocuğunu boğulmaktan kurtardı ama kendisi akıntıya kapıldı - Son Dakika

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