Son Dakika Haberleri: Kahta'da spor güvenlik kurulu toplandı.
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Kahta'da spor güvenlik kurulu toplandı.

1 saat önce

İlçede yapılan spor güvenlik kurulu toplantısında yeni sezonda oynanacak spor karşılaşmalarından kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü.

Kahta'da spor güvenlik kurulu toplandı., System.String[]

İlçede yapılan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor güvenlik kurulu toplantısında yeni sezonda oynanacak spor karşılaşmalarından kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü.


Toplantıya, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.


Toplantıda, Eylül ayında oynanacak maçlar, Kahta Atatürk Stadı'nın son durumu değerlendirilerek diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler üzerinde duruldu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Musa Yıldırım, Mustafa Çiçek, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:56 Kaynak: İHA
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