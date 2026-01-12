Kahta\'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 parça halinde toplam 144,7 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 parça halinde 0,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.
Operasyon çerçeveside gözaltına alınan T.G., Y.K. ve R.Ü. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
