Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

19.02.2026 15:17
İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel'de hediye edilen 10 sterlinlik kahve kartını kullanmak isterken kasada gördüğü rakamla büyük şaşkınlık yaşadı. Kartında 63 katrilyon sterlin bakiye görünen Downing, kısa süreliğine de olsa teorik olarak dünyanın en zengin insanı haline geldi. Ancak Downing bu "serveti" yalnızca aynı dükkanda kahve kruvasan için kullanabiliyor.

İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel'de kendisine hediye edilen 10 sterlinlik 200 Degrees Coffee kartını kullanmak için kafeye gitti. Kendi güzellik merkezini işleten Sophie Downing, 200 Degrees Coffee'nin Flying Horse Walk şubesine giderek matcha latte siparişi verdi. Ödeme sırasında kasiyerin ekranda gördüğü bakiye ise hem çalışanı hem de Downing'i hayrete düşürdü.

BAKİYEDEKİ SIFIRLARI SAYAMADI

Kasada görünen tutar tam 63 katrilyon sterlindi. Yani 63 rakamının yanında 15 sıfır bulunuyordu. Bu miktar, Elon Musk'ın servetinin yaklaşık 100 bin katına karşılık geliyor. Hatta küresel ekonominin toplam büyüklüğünü dahi katlayan bir seviyede.

Yaşadığı anı anlatan Downing, "Gerçekten çok komikti. Daha önce böyle bir şey görmedim. Kasadaki görevlinin yüz ifadesi 'Bu da ne?' der gibiydi" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"RAFTAKİ HER ŞEYİ ALABİLİRİM AMA DALGA GEÇMEK İSTEMİYORUM"

Dış basında yer alan haberlere göre; genç girişimci, ilk alışverişini 12 Şubat'ta yaptığını, birkaç gün sonra kartı yeniden denediğinde bakiyenin hala aynı göründüğünü söyledi. Buna rağmen durumu suistimal etmeyi düşünmediğini belirten Downing, "İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Büyük ihtimalle barkod hatalı okutuldu" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin kahve zinciri 200 Degrees Coffee'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DEV SERVETİN GERÇEK YÜZÜ

Ortaya çıkan astronomik tutar gerçek bir para anlamına gelmiyor. Söz konusu kart yalnızca ilgili kahve zincirinde geçerli. Dolayısıyla Downing'in "serveti" sadece kahve ve kruvasan ile sınırlı kalıyor.

