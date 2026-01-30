Kaldıraçlı Alım Satıma Operasyon - Son Dakika
Kaldıraçlı Alım Satıma Operasyon

30.01.2026 09:51
İstanbul'da izinsiz kaldıraçlı alım satım yapan şebekeye yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, izinsiz kaldıraçlı alım satım yaptıkları ve çok sayıda kişiden para topladıkları belirlenen şebekeye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine yürütülen soruşturmada, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çeşitli şirketlere ait banka hesaplarını kullanarak yetkisiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri yaptığı ve bu yolla Türkiye'deki kişilere aracılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Savcılık açıklamasına göre, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerin kullandığı hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden transfer yapıldığı, bu işlemlerle organize şekilde menfaat sağlandığı ortaya kondu.

Bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlarından haklarında işlem başlatılan 34 şüpheliye yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

