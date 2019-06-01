Son Dakika Haberleri: Kalecikte 5 bin kişi iftarda buluştu
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Kalecikte 5 bin kişi iftarda buluştu

23 dakika önce

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde, düzenlenen programda 5 bin kişi, iftar sofrasında bir araya geldi.

Kalecikte 5 bin kişi iftarda buluştu, System.String[]
ANKARA'nın  Kalecik ilçesinde, düzenlenen programda 5 bin kişi, iftar sofrasında bir araya geldi.
Kalecik Belediyesi, bin aydan hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde ilçe sakinlerini iftar sofrasında bir araya getirdi. İlçe meydanında tertiplenen programa, Kalecik Kaymakamı Abdullah Abid Öztoprak, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sema gösterisiyle başladı.
'DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ TOPRAKLARA HİZMET İÇİN KOLLARI SIVADIK'
Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kalecik için tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, "Bu mübarek ayda, sevgi, saygı, sabır ve hoşgörü duygularımızın pekişmesi adına, Rabbim nice bereketli sofralarda bir araya gelmeyi nasip eylesin. Bugün ilçemiz için tarihi bir gün, belediye başkanlığına seçildiğimiz günden itibaren mazbatamızı bir kenara bırakıp ilçemize, doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet için kolları sıvadık. Bugün buraya gelerek bizlerle iftar açan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:13 Kaynak: DHA
Kadir Gecesi, Duhan Kalkan, Ankara, Kalecik, Güncel
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