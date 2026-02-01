Kalfat'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kalfat'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi

Kalfat\'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi
01.02.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalfat'ta düzenlenen Ferfene Gecesi, kültürün yaşatıldığı birlik ve beraberlik etkinliği oldu.

Kalfat Belediyesi, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği iş birliğiyle Ferfene Gecesi düzenlendi.

Kalfat Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, yöre kültürü yaşatıldı.

Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, yaptığı konuşmada, ilçeye yeni atandığını belirterek Kalfat'ta gördüğü birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnce, "Bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Kalfatlıların bir araya gelmesi takdire şayan. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birlik ruhu olduğu sürece bu tür organizasyonlar devam eder. Kalfat'ta bu ruh fazlasıyla mevcut. Kalfat'ın adını ve kültürünü yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, Ferfene geleneğinin Yaren kültürüyle benzerlik taşıdığını, geçmişten gelen sohbet ve oyun kültürünün bu etkinliklerle yaşatıldığını belirtti.

Orta Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Kıratlıoğlu da Kalfat'taki dayanışmanın örnek teşkil ettiğini ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda Kalfat Gençlik Kolları Başkanı Yasin Tavukcu tarafından Belediye Başkanı Salim Doğan'a Türk bayrağı takdim edildi.

Ferfene Gecesi, geleneksel sohbetler ve oyunlar eşliğinde sona erdi.

Programa, Çankırı Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek ile diğer şehirlerden gelen çok sayıda Kalfatlı vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kalfat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalfat'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

10:34
Epstein Belgelerinde Modi’nin İsim Bulunması
Epstein Belgelerinde Modi'nin İsim Bulunması
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 10:55:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kalfat'ta Ferfene Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.