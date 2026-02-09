Kalkilya'da İsrail Askeri Çocuğa Saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir İsrail askerinin Filistinli çocuğa saldırdığı anlar basına yansıdı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde bir İsrail askerinin Filistinli çocuğa saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin'in Sesi radyosunun yayımladığı videoda, İsrail askerinin bisiklet üzerindeki çocuğa yaklaşarak arka tekerleğe tekme attığı ve çocuğun yere düştüğü görüldü.

Olayın, İsrail ordusunun kente düzenlediği baskın sırasında yaşandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise İsrail güçlerinin kentin doğu girişinden Kalkilya'ya girerek bazı mahallelerdeki evlerde arama yaptığını ve gaz bombası attığını aktardı.