Kalp krizinden hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi, toprağa verildi - Son Dakika

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Hakan Kara (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramankazan'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakan Kara, dün sabah saatlerinde ekmek almak için dışarı çıktı. Kara, dönüşte evinin kapısının önünde fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kara, ambulansla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaklaşık 1 saatlik müdahalesine rağmen Kara, hayatını kaybetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Akıncı Üssü nizamiyesi önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Kara için Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazi ve şehit yakınları ile ailesi katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kara, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.