Son Dakika Haberleri: Kaman'da Regaib Kandili Programı

Kaman'da Regaib Kandili Programı

45 dakika önce

AK Parti Kaman Belediye Başkan Adayı Necati Çolak ve gençlik kolları üyeleri, Regaib Kandili dolayısıyla ilçe esnafına kandil simidi dağıttı.

Kaman'da Regaib Kandili Programı, System.String[]
AK Parti Kaman Belediye Başkan Adayı Necati Çolak ve gençlik kolları üyeleri, Regaib Kandili dolayısıyla ilçe esnafına kandil simidi dağıttı.

Kandil etkinliği düzenleyen Çolak ve gençler, esnafı ziyaret ederek Regaib Kandili'ni kutladı.

Esnafa kandil simidi ikram eden Çolak, "İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaib kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı hüzün verici hadiselerin sonlanması için bir dönüm noktası olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:02 Kaynak: AA

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