Kamboçya, Chen Zhi'yi Çin'e İade Etti

Kamboçya hükümeti, ABD'nin küresel dolandırıcılık şebekesinin başında olmakla suçladığı Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi'nin, Çin'e iade edildiğini duyurdu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin, Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'yi birçok ülkede geniş çaplı siber dolandırıcılık ağı işletmekle suçlamasının ardından Kamboçya ve Çin hükümeti harekete geçti.

Chen Zhi ile Çin vatandaşı 2 kişi, aylar süren soruşturmanın ardından Çinli yetkililerin talebi üzerine gözaltına alınarak Çin'e gönderildi.

Çifte vatandaşlığa sahip Çin asıllı Chen'in, Aralık 2025'te Kamboçya vatandaşlığı da iptal edildi.

ABD başta olmak üzere Asya ülkeleri harekete geçmişti

Chen'in, Kamboçya vatandaşlığı alarak ülkenin seçkin kesimi arasına girmiş bir Çin vatandaşı olduğu, kurucusu olduğu Prince Grubu'nun, banka işletmesi ve gayrimenkul yatırımları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

ABD makamları, 14 Ekim 2025'te Chen'i elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlamıştı. ABD ve İngiltere hükümetleri, Chen ve işbirlikçilerinin yanı sıra şirketine de ortak yaptırımlar uygulamıştı.

Tayvan, Hong Kong ve Singapur 5 Kasım 2025'te, Chen'in yüz milyonlarca dolarlık mal varlığına el koymuştu.

Tayland'da yetkililerin, 4 Aralık 2025'te Chen Zhi ve Kamboçya vatandaşı Kok An'ın da aralarında bulunduğu kişilerin toplamda 300 milyon doların üzerindeki mal varlığına el koyduğu bildirilmişti.