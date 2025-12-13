Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı - Son Dakika
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı
13.12.2025 18:34
Kamboçya, son günlerde Tayland ile yaşanan çatışmaların ardından, güvenlik önlemleri kapsamında tüm sınır geçişlerini askıya alma kararı aldı.

Kamboçya, Tayland ile son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını bildirdi.

Tayland ve Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ardından Kamboçya'dan yeni bir hamle geldi. Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından Tayland sınırındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR ASKIYA ALINDI

Açıklamaya göre, Kamboçya ile Tayland sınırındaki tüm giriş ve çıkış hareketlerinin ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya alınmasına karar verildi.

Kararın, her iki ülkeden vatandaşların ve bölgedeki yabancıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Bu süreçte kendi ülkesinin sınırları dışında kalan Kamboçyalı ve Taylandlılara da ateşkes tamamen uygulanana kadar bulundukları yerden ayrılmamaları uyarısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kamboçya, Politika, Güvenlik, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı - Son Dakika

