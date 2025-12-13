Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Kamboçya, Tayland ile son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını bildirdi.

Tayland ve Kamboçya arasında çıkan çatışmaların ardından Kamboçya'dan yeni bir hamle geldi. Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından Tayland sınırındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR ASKIYA ALINDI

Açıklamaya göre, Kamboçya ile Tayland sınırındaki tüm giriş ve çıkış hareketlerinin ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya alınmasına karar verildi.

Kararın, her iki ülkeden vatandaşların ve bölgedeki yabancıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Bu süreçte kendi ülkesinin sınırları dışında kalan Kamboçyalı ve Taylandlılara da ateşkes tamamen uygulanana kadar bulundukları yerden ayrılmamaları uyarısı yapıldı.