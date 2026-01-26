Çiftleşme dönemine giren tekelerin ahırda sergilediği davranışlar dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tekelerin dişilere ulaşabilmek için ahırdaki demir kapıyı zorlayarak kırdığı görüldü.
O anlar hayvan sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanların çiftleşme döneminde sergilediği içgüdüsel ve agresif davranışları bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yaşam › Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?