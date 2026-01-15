Kamu Çalışanlarından Ücret Reformu Talebi - Son Dakika
Kamu Çalışanlarından Ücret Reformu Talebi

15.01.2026 15:25
Sağlık-Sen Başkanı Çetin Köse, enflasyonla mücadelede adaletsizlikten vazgeçilmesini istedi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı Çetin Köse, "Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasının sabit gelirliler olarak bizlere çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu adaletsiz anlayıştan, enflasyonla mücadelede sürdürülen bu çarpık yöntemden vazgeçmelidir. Hem kamu personel sisteminde hem de sendika yasamızda köklü değişiklikler, reformlar yapılmalıdır" dedi.

Memur-Sen'in "kamuda ücret reformu" talebiyle ülke genelinde eş zamanlı yaptığı eylem kapsamında Trabzon İl Temsilciliği de Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yaptı. Kamu çalışanları adına konuşan Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı Çetin Köse, şunları söyledi:

"Memur-Sen ailesi olarak; 'Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin' diye Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız. Kamu işvereni ve hakem; 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde memurlara reva gördüğü zam rakamlarıyla sadece memuru enflasyona ezdirmekle kalmadı, aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesini de tamamen bozdu. Sistem tekrar altüst oldu; emeğimiz, memuriyet için okuduğumuz okullar, girdiğimiz sınavlar, döktüğümüz akıl teri yok sayıldı. Kamuda iş barışı ve huzurumuz bozuldu, memurlar olarak şevkimiz kırıldı. Aynı odada birlikte çalıştığımız, farklı statüde olan mesai arkadaşlarımızla aramızdaki uçurumu kapatmak yerine Maliye Bakanlığı, kamu işvereni ve Kamu İşveren Hakem Heyeti gösterdikleri tutum ve verdikleri kararla adaletsizliği derinleştirmeyi tercih ettiler.

"Yap-boz sisteminden artık vazgeçilmeli, iki yılda bir sistemi bozan anlayıştan dönülmelidir"

Bu aşamadan sonra kamuda yaşanan huzursuzluğu artık kimse 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyemez. Bu çarpıklık derhal ve kalıcı olarak düzeltilmeli, kamuda iş barışı ve huzuru yeniden tesis edilmelidir. Bu yap-boz sisteminden artık vazgeçilmeli, iki yılda bir sistemi bozan anlayıştan dönülmelidir. Memuru ezerek enflasyonla mücadele yürütülemez. Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasının sabit gelirliler olarak bizlere çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu adaletsiz anlayıştan, enflasyonla mücadelede sürdürülen bu çarpık yöntemden vazgeçmelidir. Hem kamu personel sisteminde hem de sendika yasamızda köklü değişiklikler, reformlar yapılmalıdır. Ülkemizde birçok alanda reform yapıldığı halde, kamu personel sistemimizde günü kurtarmaya yönelik, bütünlüklü bakıştan yoksun düzenlemeler yapılmasının sistemi daha da içinden çıkılamaz hale getirmekten başka bir işe yaramadığı görülmelidir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
