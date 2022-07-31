KDK'den peyzaj mimarlığı eğitimini tamamlayan tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı - Son Dakika
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KDK'den peyzaj mimarlığı eğitimini tamamlayan tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı

31.07.2022 11:16
KDK'den peyzaj mimarlığı eğitimini tamamlayan tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitede peyzaj teknikeri olarak çalışırken peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olan kişinin başvurusunda, mimarlar için öngörülen zamlar ile özel hizmet tazminatından başvurucunun da yararlandırılması gerektiği yönünde karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitede peyzaj teknikeri olarak çalışırken peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olan kişinin başvurusunda, mimarlar için öngörülen zamlar ile özel hizmet tazminatından başvurucunun da yararlandırılması gerektiği yönünde karar verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir üniversitede peyzaj teknikeri olarak çalışan kişi, 2020'de peyzaj mimarlığı bölümünden mezun oldu, ardından diplomasını çalıştığı kuruma verdi. Teknik hizmetler sınıfı için öngörülen üst öğrenim zammı, tazminat ve özel hizmet tazminatı hakkından diplomasını tebliğ tarihinden itibaren yararlanmak istediğini ancak talebinin karşılanmadığını belirten kişi, KDK'ye başvurdu.

Yaptığı incelemeler sonucu başvurucuyu haklı bulan KDK, ilgili üniversitenin rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararında, başvurucunun özel hizmet tazminatından yararlanabilmesi için kadroya atanma şartı aranmayacağı, peyzaj mimarı kariyerine haiz olmanın yeterli kabul edilmesi gerektiği, ilgili kanunda yer alan mimarlar için öngörülen zamlar ile özel hizmet tazminatından başvurucunun da yararlanabileceği ifade edildi.

Tavsiye kararının ardından üniversite yönetimi, başvurucunun, mimarlar için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDK'den peyzaj mimarlığı eğitimini tamamlayan tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDK'den peyzaj mimarlığı eğitimini tamamlayan tekniker için zam ve özel hizmet tazminatı kararı - Son Dakika
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