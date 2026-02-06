Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
R.A. idaresindeki 33 AFG 132 plakalı kamyon, Tufanpaşa Mahallesi'nde 86 yaşındaki Ahmet Karaca'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü R.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Çarpması: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?