Kamyon Yaşlı Kadına Çarptı

Tokat'ta kamyonun yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.M'nin kullandığı 05 FG 736 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki A.G'ye çarptı.
Kazada yaralanan A.G. olay yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.G. Tokat'a sevk edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yolun karşısına geçmeyen çalışan yaşlı kadına kamyonun çarptığı anlar yer alıyor.
