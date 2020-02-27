"Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son Kalesi Türkiye" sempozyumu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son Kalesi Türkiye' sempozyumu yapıldı - Son Dakika

"Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son Kalesi Türkiye" sempozyumu yapıldı

6 saat önce

Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 7. organize edilen "Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son Kalesi Türkiye" isimli Sempozyum, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 7. organize edilen "Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son Kalesi Türkiye" isimli Sempozyum, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, Sempozyumun sunuculuğunu Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Muhammet Totik'in, moderatörlüğünü ise aynı okulunu Tarih öğretmeni Taner Özdemir'in yaptı.


Sempozyumda öğrenciler Yiğit Bilirdönmez, Beyzanur Zafer, Merve Çınar, Zeynep Yazıcıoğlu Rumeysa Polatoğlu ve Aslı Çobanoğlu, " Doğu Türkistan, Filistin Davası, Ahıska Türkleri, Halep, Hama ve Humus, Musul ve Kerkük ve Balkanlar ve Batı Trakya başta olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında Türk ve Müslümanlara karşı yapılan zulüm, baskı ve şiddeti ele alarak, hazırladıkları sunumları katılımcılara anlatma fırsatı buldular.


Sempozyumda Türkiye Cumhuriyetinin dünyanın değişik bölgelerinde bulunan mazlumların, İslam Coğrafyasında yaşayan Türk ve Müslümanların sığındığı tek kale, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkan tek ülke olduğu vurgusu da sempozyumda ele alınan konular arasında yer aldı.


Öte yandan gerçekleştirilen Sempozyuma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Fevzi Polat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Karapınar, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Gül Ahmet Odabaş, Müdür Yardımcıları Ayetullah Araz, İbrahim Canpolat, Fatma Öztürk ile Öğretmenler ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. - ERZURUM

Nurettin Topçu, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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