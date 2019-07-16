Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor
5 saat önce
Kanada’nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.
Kanada
'nın Prince
Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.
Birçok ülkede trafik kuralları ihlalleri sebebiyle kazalar meydana gelirken, Kanada'nın Summerside kentinde sürücülerin, nezaketen birbirlerine yol vermede ısrarcı olmaları kazaya sebep oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:52
Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü 'Açarsanız garanti bozulur' dedi, kutulara tahta koyup klima diye sattı Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı Sosyal medya gençlerde depresyona yol açıyor