Son Dakika Haberleri: Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor
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Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor

5 saat önce

Kanada’nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.

Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor, System.String[]
Kanada'nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.

Birçok ülkede trafik kuralları ihlalleri sebebiyle kazalar meydana gelirken, Kanada'nın Summerside kentinde sürücülerin, nezaketen birbirlerine yol vermede ısrarcı olmaları kazaya sebep oluyor.
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Prince, Kanada, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:52 
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