Kanada, Ekonomik Dayanıklılığı Artırıyor - Son Dakika
Kanada, Ekonomik Dayanıklılığı Artırıyor

27.01.2026 11:44
Başbakan Carney, ABD'ye bağımlılığı azaltmak için ticaret ortaklıklarını çeşitlendiriyoruz.

OTTAWA, 27 Ocak (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ekonomik dayanıklılığı artırmak ve ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak amacıyla ticari ortaklıkları çeşitlendirmeye odaklandıklarını söyledi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret politikasındaki değişimin boyutunu ve bunun Kanada ekonomisi için ne anlama geldiğini diğer ülkelerden çok önce fark ettiklerini belirten Carney, ülkenin ekonomik dayanıklılığını güçlendirerek ve diğer ülkelerle aralarındaki ticari ortaklıkları genişleterek bu değişime uyum sağlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce açıkladığı gümrük vergisi tehdidini, Kanada ile daha geniş kapsamlı ticaret müzakereleri bağlamında, özellikle de yaklaşan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın gözden geçirilmesi öncesinde yaptığına dikkat çeken Carney, Trump'ı "iyi bir müzakereci" olarak nitelendirdi.

Carney, ülkede gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin daha uygun fiyatlı hale getirilmesini amaçlayan bir dizi yeni önlemi de duyurdu.

Carney, bu önlemlerin hükümetin Kanada ekonomisini "bağımlılıktan dayanıklılığa" geçirme planı çerçevesinde alındığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

