Kanada Grönland'a Asker Göndermeyi Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanada Grönland'a Asker Göndermeyi Değerlendiriyor

19.01.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Carney'nin Grönland'daki tatbikatlara asker göndermesi gündemde, belirsizlikler sürüyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, Grönland'daki tatbikatlara katılmaları için Ada'ya asker göndermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

CBC News'ün haberine göre, ismi paylaşılmayan üst düzey yetkililer, konuya ilişkin bazı olasılık planlarının federal hükümete sunulduğunu savundu.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri birliğinin halihazırda Grönland'da önceden planlanmış Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tatbikatına katılıyor olduğunu iddia eden yetkililer, Carney'nin, Danimarka'nın planladığı tatbikatlar için de asker göndermeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yol açtığı gerilim nedeniyle Kanada'nın bu konuda hangi karara varacağının belirsiz olduğunu kaydetti.

Kanada Başbakanı Carney, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland'ın geleceğinin yalnızca Grönland ve Danimarka tarafından belirlenebileceğini söylemişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Grönland, Güvenlik, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Grönland'a Asker Göndermeyi Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi. Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
ABD Çalışma Bakanlığı’nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 21:56:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kanada Grönland'a Asker Göndermeyi Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.