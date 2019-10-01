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Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor

14 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvansever vatandaş piknik yaparken rastladığı kanadı kırık kerkeneze 15 gündür gözü gibi bakıyor.

Kanadı kırık kerkeneze evinde bakıyor, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvansever vatandaş piknik yaparken rastladığı kanadı kırık kerkeneze 15 gündür gözü gibi bakıyor.


Oltu Halitpaşa Mahallesi sakinlerinden Karahan Uçar, Oltu Atatürk Orman Çiftliğinde piknik yaparken rastladığı uçamayan kerkenezi bakmaya başladı. Uçar, "Eve getirdim, kanadının kırık olduğunu gördüm. 15 gündür tedavi ediyorum. İyileşti ellerimle et yediriyorum sağlığı iyi ama uçamıyor, sağlık durumu gayet iyi ama yine de bu kuşun bir hayvan hastanesine gitmesi gerekiyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
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