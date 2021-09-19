Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor - Son Dakika

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.

İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı, lavların evlere doğru ilerlediği bildirildi.

La Palma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu.

Uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 15.10'da yanardağ faaliyete geçmişti.

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, BM 76. Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gidiş programını ileri saatlere erteleyerek La Palma'ya gitti.

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.