Kanatlı Eti İhracatı Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanatlı Eti İhracatı Durduruldu

09.02.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, arz-talep dengesini korumak için kanatlı eti ihracatını durdurdu.

TİCARET Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesinin desteklenmesi amacıyla bugün itibarıyla kanatlı eti ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir" denildi.

'DENETİM VE YAPTIRIM SÜREÇLERİ KARARLILIKLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Tüketicileri mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışının, Ticaret Bakanlı tarafından yakından takip edildiği vurgulanarak, "Gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlemektedir. Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanatlı Eti İhracatı Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:11:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kanatlı Eti İhracatı Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.