Kültür Sanat

Kandillerde Süt İkramı Geleneği

Kandillerde Süt İkramı Geleneği
16.01.2026 00:32
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde 50 yıldır süren gelenekte, 100 bin kutu süt dağıtılıyor.

Osmanlı'dan bugüne taşınan "kandillerde süt ikramı" geleneği, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde yaklaşık yarım asırdır sürdürülüyor.

Hacı Bayram-ı Veli Derneği Başkanı Saim Ayaz, AA muhabirine, kandillerde süt ikramı geleneğine ilişkin bilgi verdi.

Ayaz, Osmanlı döneminde padişah fermanlarıyla ayrılan bütçeyle Miraç ve Mevlid kandillerinde süt ikram edilmesine ilişkin uygulamaların bulunduğunu söyledi.

Sütün besleyici yönü bulunduğuna dikkati çeken Ayaz, geleneğin amacının topluma sütü sevdirmek olduğunu kaydetti.

Ayaz, merhum Dr. Emin Acar'ın bu Osmanlı geleneğini Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde hayata geçirdiğini belirterek, "Hocamız, bu uygulamanın Türkiye geneline yayılması için büyük bir gayret gösterdi. Biz de yaklaşık 50 yıldır Hacı Bayram'dan başlayarak bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

Amaçlarının Osmanlı geleneğini sürdürmek olduğunu vurgulayan Ayaz, "Şu anda 450 cami ile 100 Kur'an kursunda 100 bin kutu süt dağıtılıyor. Hacı Bayram Veli Camisi'nde 5 bin kişiye ikram yapılıyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

