Kandıra'da belediyeden kışlık odun yardımı - Son Dakika

Kandıra'da, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kışlık odun yardımı yapmak üzere odun kesimine başlandı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce, cadde ve yolların yanı sıra mezarlıklardaki ağaçların budanması ve kesilmesiyle elde edilen yaklaşık 300 ton odun, belirlenen 200 aileye dağıtılacak.

Gazetecilere açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, kış ayının yüzünü göstermeye başladığı bugünlerde eldeki imkanlar nispetinde kesimi yapılan odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların üşümeden kışı atlatmaları için ellerinden geleni yapmak istediklerini dile getiren Turan, "Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize kışlık yakacak odun yardımı yapıyoruz. Çeşitli kurumlarla ortaklaşa tespiti yapılan ihtiyaç sahipleri ve bizzat bize müracaat edip ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz ailelerimize elimizdeki imkanlar nispetinde odun yardımımız kış süresince devam edecek." diye konuştu.