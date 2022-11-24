Kangal tek başına alfa kurda saldırabilir mi? Bu deney bütün düşünceleri yerle bir edecek - Son Dakika
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Kangal tek başına alfa kurda saldırabilir mi? Bu deney bütün düşünceleri yerle bir edecek

24.11.2022 13:00

Kangallar ile kurtların yıllardan beridir süregelen mücadeleleri dilden dile dolaşır. Bazı kangal üreticileri ne pahasına olursa olsun köpeklerinin kangala saldırabileceğini öne sürerken, bazı üreticiler de kangalın bir alfa kurda tek başına saldıramayacağını savunuyor. Bununla ilgili yapılan bir deney fikri sabit olanların düşüncelerini tekrardan gözden geçirmesini sağlayacak.

Namı ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin ne kadar sadık bir ırk olduğu ve özellikle hayvancılıkla uğraşanların için kurtlarla mücadelede ne kadar önemli oldukları yıllardır anlatılır. Ancak zaman zaman bazı üreticiler, kurtların doğada yetiştikleri için daha kaslı olduklarını ve bir kangal köpeğinin alfa bir kurda asla saldıramayacağını savunuyor.

KANGALIN DEV MAKETLE İMTİHANI

Bununla ilgili yapılan bir deney sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alfa kurt maketini kangalın karşısına çıkaran üretici, o anları kaydedip sosyal medyadan "Daha iyisini çekene kadar en iyisi bu" notuyla paylaştı.

DİREK GIRTLAĞINA YAPIŞTI

Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videoda kangal köpeğinin dev kurt maketini görür görmez üstüne atladığı ve direk gırtlak kısmını sıkmaya başladığı görülüyor.

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Kangal, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kangal tek başına alfa kurda saldırabilir mi? Bu deney bütün düşünceleri yerle bir edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kangal tek başına alfa kurda saldırabilir mi? Bu deney bütün düşünceleri yerle bir edecek - Son Dakika
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