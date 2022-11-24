Namı ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin ne kadar sadık bir ırk olduğu ve özellikle hayvancılıkla uğraşanların için kurtlarla mücadelede ne kadar önemli oldukları yıllardır anlatılır. Ancak zaman zaman bazı üreticiler, kurtların doğada yetiştikleri için daha kaslı olduklarını ve bir kangal köpeğinin alfa bir kurda asla saldıramayacağını savunuyor.
Bununla ilgili yapılan bir deney sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alfa kurt maketini kangalın karşısına çıkaran üretici, o anları kaydedip sosyal medyadan "Daha iyisini çekene kadar en iyisi bu" notuyla paylaştı.
Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videoda kangal köpeğinin dev kurt maketini görür görmez üstüne atladığı ve direk gırtlak kısmını sıkmaya başladığı görülüyor.
Son Dakika › Yaşam › Kangal tek başına alfa kurda saldırabilir mi? Bu deney bütün düşünceleri yerle bir edecek - Son Dakika