Son Dakika Haberleri: Kanı Alınmayan Görme Engelli, Kızılay'dan Özür Bekliyor (2)

Kanı Alınmayan Görme Engelli, Kızılay'dan Özür Bekliyor (2)

2 saat önce

EGE BÖLGESİ KAN MERKEZİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMAİzmir'de, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik bağışı bekleyen Öykü Arin Yazıcı'ya (3,5) donör olmak için kan vermek amacıyla gittiği Türk Kızılayı'nın kan bağışı noktasında yakını olmadığı gerekçesiyle...

Kanı Alınmayan Görme Engelli, Kızılay'dan Özür Bekliyor (2), System.String[]
EGE BÖLGESİ KAN MERKEZİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İzmir'de, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik bağışı bekleyen Öykü Arin Yazıcı'ya (3,5) donör olmak için kan vermek amacıyla gittiği Türk Kızılayı'nın kan bağışı noktasında yakını olmadığı gerekçesiyle kanının alınmadığını iddia eden görme engelli Yusuf Ak ile ilgili Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök açıklama yaptı. Olay günü başka görme engelliden kan alındığını belirten Gök, "O arkadaşımızın üzerinde kimliği olmadığı için kanı alınmamış. Kendisini, merkezimize kimliği ile birlikte davet ediyorum" dedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:26 Kaynak: DHA

Ege, Güncel
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