Kanser Tarama Faaliyetleri Başarıyla Devam Ediyor

04.02.2026 18:17
Bakan Memişoğlu, 21 bin erken teşhis sağladıklarını ve ücretsiz taramalara davet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içerisinde 15 milyon vatandaşımıza toplam 40 milyon hatırlatma mesajı göndererek kanser taramalarına davet ettik. 2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk."

Memişoğlu, Dünya Kanser Günü vesilesiyle, ilgili yaş aralığında bulunan tüm vatandaşları taramalar hakkında detaylı bilgi ve destek almak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

