Kapadokya'yı 2 ayda 265 bin turist gezdi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, yılın ilk 2 ayında 265 bin 266 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları ve yeraltına oyulu şehir yerleşimleri bulunan Kapadokya bölgesi, Ocak ve Şubat aylarında da yoğun ilgi gördü. Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray, Mustafapaşa Örenyerleri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Veli Müzeleri, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St.Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Mazı, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentlerini, Ocak ve Şubat'ta toplam 265 bin 266 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın aynı döneminde 252 bin 199 turist ziyaret etmişti.